Первые туристы из Хабаровска прибыли в Китай на теплоходе

Расстояние между городами составляет 65 километров, напоминает издание Biang.ru. В этот день первая группа китайских туристов отправилась в Хабаровск, а российских — в Фуюань. По данным таможни, первым теплоходом из Хабаровска приехали 88 человек. Он прибыл в 19:30 по пекинскому времени. Из здания отдыхающие вышли только спустя три часа. Там их ждали водители такси и представители туристических фирм.