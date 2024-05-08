Первые туристы из Хабаровска прибыли в Китай на теплоходе

Между Хабаровском и китайским городом Фуюань 7 мая возобновилось речное сообщение. Первые туристы прибыли в КНР на теплоходе вечером 7 мая. Их лично встретил секретарь Горкома КПК Фуюаня Хэ Дахай. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Расстояние между городами составляет 65 километров, напоминает издание Biang.ru. В этот день первая группа китайских туристов отправилась в Хабаровск, а российских — в Фуюань. По данным таможни, первым теплоходом из Хабаровска приехали 88 человек. Он прибыл в 19:30 по пекинскому времени. Из здания отдыхающие вышли только спустя три часа. Там их ждали водители такси и представители туристических фирм.
С 2023 года между Фуюанем и Хабаровском курсируют тихоходы, из-за чего время в пути до Хабаровска может достигать четырех часов. На линии работают теплоходы типа «Лунхан» двух видов — на 50 и 99 мест. Также подготавливают судно «Лункэ» вместимостью 160 человек.