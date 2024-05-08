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В ближайшие дни в Новосибирске завершится отопительный сезон

Отопительный сезон подходит к концу.

Источник: МК.RU Новосибирск

Об этом объявили в СГК со ссылкой на решение мэра Новосибирска. Некоторые управляющие компании и ТСЖ уже сократили уровень потребления тепла.

В СГК отметили, что ТЭЦ Новосибирска отпускают теплоноситель до минимально возможной температуры — 75 градусов. При этом, в домах можно самим регулировать уровень подачи тепла.

Ряд УК и ТСЖ сократили расход на 30−50%. В пример приводятся дома УК «Сергиев Пассаж» по ул. Обогатительная, 9 и ТСЖ «Оловозаводская, 18/2», где теплоноситель уже подаёт 50%.

В домах с системой погодного регулирования (улицы Зыряновская, 63 и Ленина, 7) расход тепла уменьшили до 30−40%.

Если собственники примут решение о полном завершении отопительного сезона, то УК или ТСЖ надо подать заявления в НТСК. Тогда эти дома отключат от отопления.

Ранее «МК в Новосибирске» рассказывал о том, что новосибирцы активно используют системы умного дома для обустройства своих дач.

ЖКХ