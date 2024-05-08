Новосибирец создал портрет пса-поводыря Вайта, убитого током в троллейбусе

Новосибирец Антон Блошко создал портрет пса Вайта, убитого током в троллейбусе. Мужчина изготовил объемную гравюру с помощью лазерной резки по дереву, в конце апреля ее подарили хозяйке.
— 28 апреля Ирина привезла из российской школы подготовки собак-проводников нового помощника, черного лабрадора Олдина. Первые 10 дней были сложными, однако они выучили маршрут на работу, научились ходить в магазин и аптеку, — сообщили в объединении владельцев собак-проводников. — Благодарим Антона за портрет Вайта, его талант бесспорно будет востребован среди незрячих людей.
Трагедия произошла рано утром 21 июля 2023 года на остановке «жилмассив Станиславский». Пес-поводырь Вайт поставил лапу на подножку и погиб от удара током. Оказалось, что корпус троллейбуса был не заземлен из-за неисправности, могли пострадать люди.
Незрячая женщина ждала новую собаку-поводыря с августа 2023 года, летала к псу Олдину в Москву. Теперь он стал ее верным другом.