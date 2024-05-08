Новосибирец создал портрет пса-поводыря Вайта, убитого током в троллейбусе

— 28 апреля Ирина привезла из российской школы подготовки собак-проводников нового помощника, черного лабрадора Олдина. Первые 10 дней были сложными, однако они выучили маршрут на работу, научились ходить в магазин и аптеку, — сообщили в объединении владельцев собак-проводников. — Благодарим Антона за портрет Вайта, его талант бесспорно будет востребован среди незрячих людей.