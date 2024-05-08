Поздравление Игоря Кобзева с Днем Победы

Этот священный праздник пришел к нам благодаря нашим предкам, их бесстрашному служению Родине на фронте и в тылу. На долю отцов и дедов выпала героическая судьба. Они вынесли на своих плечах самую жестокую из войн ХХ века, раздавили фашистскую гадину в ее логове и спасли Отечество, потому что были готовы пожертвовать собой во имя Победы.
Наши ветераны, мужественно преодолевшие все испытания военного лихолетья, передали этот великий дар — символ героизма и доблести народа — будущим поколениям. Низкий поклон победителям за честную ратную работу и восстановление страны в послевоенное время.
Сегодня народы России вынуждены вновь отстаивать свободу страны. Идет война с современным фашизмом. Наша армия освобождает республики Донбасса от нацистов всех мастей. Мы черпаем силы в великой весне 1945-го года, это объединяет нас и делает непобедимыми перед лицом любых испытаний. Подвиги героев прошлого и настоящего навсегда в истории России. Молодые приходят на смену ветеранам и знамя Победы в надежных руках.
Каждый из нас уверен — Победа будет за нами!
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.