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Поздравление Игоря Кобзева с Днем Победы

Уважаемые жители Иркутской области! От всего сердца поздравляю вас с 79-й годовщиной Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов!

Источник: Пресс-служба правительства Иркутской области

Этот священный праздник пришел к нам благодаря нашим предкам, их бесстрашному служению Родине на фронте и в тылу. На долю отцов и дедов выпала героическая судьба. Они вынесли на своих плечах самую жестокую из войн ХХ века, раздавили фашистскую гадину в ее логове и спасли Отечество, потому что были готовы пожертвовать собой во имя Победы.

Наши ветераны, мужественно преодолевшие все испытания военного лихолетья, передали этот великий дар — символ героизма и доблести народа — будущим поколениям. Низкий поклон победителям за честную ратную работу и восстановление страны в послевоенное время.

Сегодня народы России вынуждены вновь отстаивать свободу страны. Идет война с современным фашизмом. Наша армия освобождает республики Донбасса от нацистов всех мастей. Мы черпаем силы в великой весне 1945-го года, это объединяет нас и делает непобедимыми перед лицом любых испытаний. Подвиги героев прошлого и настоящего навсегда в истории России. Молодые приходят на смену ветеранам и знамя Победы в надежных руках.

Каждый из нас уверен — Победа будет за нами!

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.