Поздравление Игоря Кобзева с Днем Победы

Этот священный праздник пришел к нам благодаря нашим предкам, их бесстрашному служению Родине на фронте и в тылу. На долю отцов и дедов выпала героическая судьба. Они вынесли на своих плечах самую жестокую из войн ХХ века, раздавили фашистскую гадину в ее логове и спасли Отечество, потому что были готовы пожертвовать собой во имя Победы.