Синоптики пообещали град в Омске на 9 Мая

По данным Обь-Иртышского УГМС, в Омской области завтра, 9 Мая, ожидается кратковременный дождь, гроза. Возможен град. Воздух хоть и прогреется днём до +22… +27 градусов, но тёплую погоду испортит ветер. Синоптики прогнозируют порывы до 15−20 метров в секунду.
Непогода сохранится и в ночь на 10 мая, будет идти дождь с грозой. В пятницу днём осадков уже не ожидается. Ветер стихнет до 7−12 метров в секунду, местами сохранятся порывы до 16 м/с. Но при этом похолодает. Дневная температура воздуха снизится до +13… +18 градусов.
Согласно долгосрочному прогнозу погоды на сайте Gismeteo, оставшиеся выходные дни в Омской области будут солнечными, тёплыми и практически безветренными. Напоминаем, что в регионе действует особый противопожарный режим. Омичам запрещено выезжать в лес, разводить открытый огонь и сжигать сухую растительность. Штраф за нарушение составляет до 20 тысяч рублей.