Синоптики пообещали град в Омске на 9 Мая

Непогода сохранится и в ночь на 10 мая, будет идти дождь с грозой. В пятницу днём осадков уже не ожидается. Ветер стихнет до 7−12 метров в секунду, местами сохранятся порывы до 16 м/с. Но при этом похолодает. Дневная температура воздуха снизится до +13… +18 градусов.