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В среду в Челябинской области потеплеет до +21 градуса

В среду, 8 мая, в Челябинской области будет переменная облачность, местами кратковременные дожди.

Сейчас в Ричмонде: +21° 0 м/с 88% 751 мм рт. ст. +20°
Источник: Вечерний Челябинск

Температура воздуха днем оставит от +16 до +21 градуса. Ветер южной четверти 6−11 метров в секунду, днем местами порывы до 15−18.

В Челябинске сегодня переменная облачность, без существенных осадков. Температура воздуха днем составит от +18 до +20 градусов. Ветер южной четверти 6−11 метров в секунду, днем порывы до 14.

День Ангела сегодня, 8 мая, у Василия, Марка, Ники, Сергея и Сильвестра.

Между прочим, 8 мая 2024 года отмечают Марков день. Согласно народным приметам, сегодня ни в коем случае не следует лезть в чужие дела. Не стоит поучать окружающих, давать им советы и пытаться как-либо вмешаться в чужую судьбу. Дело в том, что из-за этого в жизни может начаться черная полоса.