В среду в Челябинской области потеплеет до +21 градуса

Температура воздуха днем оставит от +16 до +21 градуса. Ветер южной четверти 6−11 метров в секунду, днем местами порывы до 15−18.
В Челябинске сегодня переменная облачность, без существенных осадков. Температура воздуха днем составит от +18 до +20 градусов. Ветер южной четверти 6−11 метров в секунду, днем порывы до 14.
День Ангела сегодня, 8 мая, у Василия, Марка, Ники, Сергея и Сильвестра.
Между прочим, 8 мая 2024 года отмечают Марков день. Согласно народным приметам, сегодня ни в коем случае не следует лезть в чужие дела. Не стоит поучать окружающих, давать им советы и пытаться как-либо вмешаться в чужую судьбу. Дело в том, что из-за этого в жизни может начаться черная полоса.