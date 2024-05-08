В среду в Челябинской области потеплеет до +21 градуса

Между прочим, 8 мая 2024 года отмечают Марков день. Согласно народным приметам, сегодня ни в коем случае не следует лезть в чужие дела. Не стоит поучать окружающих, давать им советы и пытаться как-либо вмешаться в чужую судьбу. Дело в том, что из-за этого в жизни может начаться черная полоса.