В Омской области выросли штрафы за неправильную утилизацию мусора

Нарушители столкнулись с административными взысканиями, предусмотренными статьей 8.2 КоАП РФ: для граждан от 3 до 5 тысяч рублей, для предпринимателей от 50 до 70 тысяч рублей, и для юридических лиц от 250 до 400 тысяч рублей. Как уточнили в администрации, полученные данные будут переданы в минприроды, где уже возбудили административные дела.