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В Омской области выросли штрафы за неправильную утилизацию мусора

В Омске значительно увеличилась сумма штрафов за неправильную утилизацию мусора.

Источник: Соцсети

Согласно информации из городской администрации, результаты проверок показали, что с начала года нарушения в этой сфере привели к наказаниям на сумму в 3,4 миллиона рублей.

Нарушители столкнулись с административными взысканиями, предусмотренными статьей 8.2 КоАП РФ: для граждан от 3 до 5 тысяч рублей, для предпринимателей от 50 до 70 тысяч рублей, и для юридических лиц от 250 до 400 тысяч рублей. Как уточнили в администрации, полученные данные будут переданы в минприроды, где уже возбудили административные дела.

Напомним, ранее мы писали, что омская мэрия не может ликвидировать нелегальные свалки из-за нехватки денег.

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