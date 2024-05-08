В Иркутске водителя маршрутки привлекли за выезд на «встречку»

Мужчину привлекли к административной ответственности, а также провели профилактическую беседу, разъяснив опасность совершенных манёвров. В отношении водителя составлены административные материалы за проезд на запрещающий сигнал светофора и выезд на «встречку», за что предусмотрен штраф 5 тысяч рублей или лишение прав до полугода.