В Иркутске водителя маршрутки привлекли за выезд на «встречку»

Во время мониторинга соцсетей автоинспекторы Иркутска обратили внимание на запись, где водитель маршрутного автобуса № 13 в Ленинском районе проезжает на запрещающий сигнал светофора по «встречке». Сотрудники ГИБДД установили нарушителя, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.
Мужчину привлекли к административной ответственности, а также провели профилактическую беседу, разъяснив опасность совершенных манёвров. В отношении водителя составлены административные материалы за проезд на запрещающий сигнал светофора и выезд на «встречку», за что предусмотрен штраф 5 тысяч рублей или лишение прав до полугода.