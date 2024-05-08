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Омский «Авангард» и «Сочи» готовятся обменяться игроками

В омском хоккейном клубе может появиться новый вратарь.

Источник: ХК "Авангард"

Омский «Авангард» и команда «Сочи» готовят сделку по обмену игроками. Об этом сообщает телеграмм-канал «Трансферы в КХЛ».

По информации источника, в команду «омских ястребов» перейдет голкипер Михаил Бердин. В прошлом сезоне он отражал в среднем более 90% бросков.

В свою очередь в команду «Сочи» отправится нападающий Денис Венгрыжановский.

О грядущих перестановках в своем телеграмм-канале также сообщил журналист «Спорт-экспресса» Артур Хайруллин. По его информации в «Сочи» также отправится еще один омский игрок — 17-летний защитник Тимур Кол.

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