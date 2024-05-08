Красноярского бизнесмена Быкова этапировали в колонию Петрозаводска

Экс-депутата Заксобрания Красноярского края и бизнесмена Анатолия Быкова этапировали в колонию Петрозаводска Республики Карелия. Об этом сообщил адвокат Алексей Прохоров.
Адвокат отметил, что только 7 мая ему стало известно, в какую именно колонию направили Анатолия Быкова. Из красноярского следственного изолятора на этап его забрали 12 апреля. Затем бизнесмена отправили в Новосибирск, а после — в Екатеринбург.
Недавно Быков был доставлен в Карелию. Его отправили отбывать наказание в исправительной колонии № 9 Петрозаводска.
Напомним, Красноярский краевой суд приговорил Анатолия Быкова к 20 годам колонии строгого режима по трём уголовным делам за организацию заказных убийств и подстрекательство.