Красноярского бизнесмена Быкова этапировали в колонию Петрозаводска

Адвокат отметил, что только 7 мая ему стало известно, в какую именно колонию направили Анатолия Быкова. Из красноярского следственного изолятора на этап его забрали 12 апреля. Затем бизнесмена отправили в Новосибирск, а после — в Екатеринбург.