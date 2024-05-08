В омских лесах появились первые грибы

В частности, их нужно отварить в течение 10−20 минут. От высокой температуры яд не разрушается, но переходит в отвар, который нужно вылить. Для надежности варку лучше повторить еще один раз. Отваренные и отжатые грибы можно жарить, варить из них суп. Однако и такие обезвреженные грибы не рекомендуется есть в большом количестве (больше 200 граммов в день).