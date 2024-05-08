В омских лесах появились первые грибы

В группе «Грибы. Грибники Омска и Омской области» в соцсети «ВКонтакте» омичи продолжают делиться фотографиями со сбора первых лесных даров. В мае в лесах появляются сморчки. Любители говорят об этих грибах, что по вкусу они напоминают трюфели.
Грибов в лесу в этом году очень много. По рассказам грибников, за пару часов можно насобирать больше ведра. Некоторые выносят из леса по несколько вёдер таких грибов.
Однако в Роспотребнадзоре напоминают, что сморчки и строчки относятся к группе условно съедобных грибов. Они содержат гельвелловую кислоту, разрушающую кровяные тельца (гемоглобин) и печень. Эти грибы для употребления в пищу необходимо правильно приготовить.
В частности, их нужно отварить в течение 10−20 минут. От высокой температуры яд не разрушается, но переходит в отвар, который нужно вылить. Для надежности варку лучше повторить еще один раз. Отваренные и отжатые грибы можно жарить, варить из них суп. Однако и такие обезвреженные грибы не рекомендуется есть в большом количестве (больше 200 граммов в день).