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Крымчане могут получить деньги за сдачу оружия

Крымчан призывают сдать незаконно хранящееся оружие.

Источник: НИА Красноярск

Его примут от жителей региона органы внутренних дел и подразделения войск национальной гвардии.

За это крымчане получат денежное вознаграждение. Выплату производит Служба по мобилизационной работе и территориальной обороне Республики Крым.

Например, боевое огнестрельное оружие, за 1 ед. — 7000 ₽;

Служебное, спортивное оружие, за 1 ед. — 5500 ₽;

Охотничье огнестрельное оружие с нарезным стволом, за 1 ед. — 7500 ₽;

Охотничье огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие, за 1 ед. — 5000 ₽ и пр.

Информацию по приему документов можно получить по номеру телефона: +7 (3652) 69−33−70.