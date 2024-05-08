Крымчане могут получить деньги за сдачу оружия

Его примут от жителей региона органы внутренних дел и подразделения войск национальной гвардии.
За это крымчане получат денежное вознаграждение. Выплату производит Служба по мобилизационной работе и территориальной обороне Республики Крым.
Например, боевое огнестрельное оружие, за 1 ед. — 7000 ₽;
Служебное, спортивное оружие, за 1 ед. — 5500 ₽;
Охотничье огнестрельное оружие с нарезным стволом, за 1 ед. — 7500 ₽;
Охотничье огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие, за 1 ед. — 5000 ₽ и пр.
Информацию по приему документов можно получить по номеру телефона: