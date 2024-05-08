Приморский каноист Иван Штыль завоевал два золота на Кубке России

В соревнованиях примут участие пять российских гребцов, имеющих нейтральный статус. Они выступят на пяти дистанциях в каноэ. Самым титулованным из них является серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года, 16-кратный чемпион мира, 12-кратный чемпион Европы Иван Штыль. Он выступит в каноэ-одиночке на дистанции 200 метров. Алексей Коровашков поборется за победу на дистанции 500 метров, также Штыль и Коровашков будут стартовать в двойке на 500-метровке.