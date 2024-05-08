Приморский каноист Иван Штыль завоевал два золота на Кубке России

В Краснодаре прошел Кубок России по гребле на байдарках и каноэ. На старт вышли около 300 гребцов более чем из 25 регионов нашей страны. Приморцы на этих соревнованиях завоевали семь медалей, сообщает ИА PrimaMedia.
Соревнования прошли с 3 по 8 мая на базе Центра спортивной подготовки. По итогам Кубка России спортсмены отбирались в сборную команду России для участия в учебно-тренировочных сборах, играх БРИКС, чемпионате Европы.
Приморский гребец, заслуженный мастер спорта, серебряный призер Олимпиады Иван Штыль на этих стартах одержал победу в каноэ-одиночке на дистанции 200 метров, почти на секунду опередив своего ближайшего преследователя, показав время 40,44 секунды. Бронзовый призер Олимпиады Алексей Коровашков завоевал бронзу на 500-метровке, а вместе со Штылем они одержали победу в каноэ-двойке на дистанции 200 метров.
Также отличились на Кубке страны спортсмены, представляющие Приморье по параллельному зачету. Дмитрий Шаров стал вторым в смешанном разряде в каноэ-двойке на дистанции 200 метров. Анастасия Панченко завоевала серебро в паре на байдарке на дистанции 1000 метров, а также у нее второе место на спринтерской 200-метровке. София Штиль завоевала серебро в каноэ-двойке на дистанции 200 метров.
В соревнованиях примут участие пять российских гребцов, имеющих нейтральный статус. Они выступят на пяти дистанциях в каноэ. Самым титулованным из них является серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года, 16-кратный чемпион мира, 12-кратный чемпион Европы Иван Штыль. Он выступит в каноэ-одиночке на дистанции 200 метров. Алексей Коровашков поборется за победу на дистанции 500 метров, также Штыль и Коровашков будут стартовать в двойке на 500-метровке.