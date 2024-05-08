В Роспотребнадзоре назвали растительные продукты, богатые белком

Во-вторых, белком богаты и крупы. Добавьте в рацион овес, кукурузу, рис, ячмень и пшеницу, чтобы увеличить норму белка. Также в этих крупах содержатся и другие полезные микроэлементы. Однако, злаковые содержат глютен, который может вызвать аллергическую реакцию. В таком случае следует есть гречку и киноа.