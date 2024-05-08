В Роспотребнадзоре назвали растительные продукты, богатые белком

Во-первых, он содержится во всех видах бобовых. Среди них чечевица, горох, фасоль, бобы, нут и даже арахис.
Во-вторых, белком богаты и крупы. Добавьте в рацион овес, кукурузу, рис, ячмень и пшеницу, чтобы увеличить норму белка. Также в этих крупах содержатся и другие полезные микроэлементы. Однако, злаковые содержат глютен, который может вызвать аллергическую реакцию. В таком случае следует есть гречку и киноа.
В-третьих, большое количество белка содержится в соевых бобах. На 100 г продукта приходится до 50 г белка. Из соевых бобов делают тофу, молоко и муку.
Вы можете удивиться, но белком богаты сушеные грибы. Несмотря на то, что они тяжело перевариваются, в них в 10 раз больше протеина, чем в свежих грибах.
И последний источник белка — орехи. Также в них много калия, магния, железа, селена и витаминов группы В.