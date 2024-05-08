Метеорологи предупреждают об экстремальных условиях погоды 8 мая в Прикамье

Специалисты научно-популярного проекта «Метеоролог и я» предупреждают об экстремальных условиях погоды 8 мая в Пермском крае.
По данным экспертов, накануне 9 мая в Прикамье ожидается весь спектр природных явлений — вплоть до мокрого снега и грозы.
«Облачно, на юго-востоке облачно с прояснениями, умеренный дождь, на севере умеренные осадки (мокрый снег, дождь), местами сильные осадки (мокрый снег, дождь), налипание мокрого снега на проводах, в отдельных районах гроза», — говорят специалисты проекта «Метеоролог и я».
Температура воздуха 8 мая в Перми будет на уровне +3… +8°С, на юге потеплеет до +15… +20°С, однако порывы ветра могут достигать до 20 метров в секунду.