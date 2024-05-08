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Сергей Цивилев может войти в новый состав федерального правительства

Накануне Владимир Путин принял отставку правительства.

Как сообщают «Ведомости», имена новых членов будущего кабинета федерального правительства должны быть известны к 12 мая. Накануне Владимир Путин принял отставку правительства.

Среди кандидатов «на повышение» называют некоторых губернаторов, среди которых и губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. Он встречался с Путиным сразу после президентских выборов. Один из источников журналистов характеризует его как эффективного управленца, который смог бы применить свои знания на федеральном уровне.

По словам ещё одного собеседника, Цивилев «простился с регионом». Недавно губернатор Цивилев и его супруга стали почётными гражданами Кузбасса. Собеседники издания полагают, что это сигнал подготовки к перестановкам.