Сергей Цивилев может войти в новый состав федерального правительства

Среди кандидатов «на повышение» называют некоторых губернаторов, среди которых и губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. Он встречался с Путиным сразу после президентских выборов. Один из источников журналистов характеризует его как эффективного управленца, который смог бы применить свои знания на федеральном уровне.