В Омске началась подготовка детских лагерей к новому сезону

В Омской области началась подготовка детских оздоровительных лагерей к приёму школьников. Территории на соответствие нормам безопасности проверяют сотрудники МЧС и Роспотребнадзора.
Ранее мэр Омска Сергей Шелест рассказал, какие из муниципальных лагерей были отремонтированы. Косметические работы там шли с сентября прошлого года.
«Где-то освежили ремонты, где-то оборудовали санузлы, где-то заменили трубы отопления — большое хозяйство всегда требует каких-то дел. Сейчас наши лагеря принимают комиссионные объезды от представителей управления Роспотребнадзора по Омской области, МЧС России по Омской области, с тем, чтобы соблюсти все нормы безопасности. Думаю, сезон начнется без сбоев», — сообщил Сергей Шелест.
Уже завершены работы по асфальтированию дорожек и площадок в детских оздоровительных лагерях «им. Ю. А. Гагарина», «Иртышские зори», «Дружные ребята», в ближайшее время завершатся в лагере «Лесная поляна».