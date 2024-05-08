В Омске началась подготовка детских лагерей к новому сезону

«Где-то освежили ремонты, где-то оборудовали санузлы, где-то заменили трубы отопления — большое хозяйство всегда требует каких-то дел. Сейчас наши лагеря принимают комиссионные объезды от представителей управления Роспотребнадзора по Омской области, МЧС России по Омской области, с тем, чтобы соблюсти все нормы безопасности. Думаю, сезон начнется без сбоев», — сообщил Сергей Шелест.