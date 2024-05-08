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Стажёр полиции спас омича от мошенников

Мужчина собирался переводить крупную сумму денег.

Источник: Соцсети

УМВД России по Омской области сообщило о стажёре, который остановил омича и не позволил ему перевести мошенникам деньги.

Сообщается, что в торговом центре на улице Интернациональной Вадим Янушкин заметил пожилого омича, который взволнованно вносил деньги в купюроприёмник. Заподозрив неладное, Вадим убедил пенсионера прекратить разговор с мошенниками и вызвал наряд.

Выяснилось, что злоумышленники написали пенсионеру от имени руководителя и заявили, что кто-то взял на него кредит и теперь надо на безопасный счёт перевести 2 миллиона рублей. Омич попался на уловку, но успел перевести только 500 тысяч рублей. Следователи возбудили уголовное дело.