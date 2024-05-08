Стажёр полиции спас омича от мошенников

Выяснилось, что злоумышленники написали пенсионеру от имени руководителя и заявили, что кто-то взял на него кредит и теперь надо на безопасный счёт перевести 2 миллиона рублей. Омич попался на уловку, но успел перевести только 500 тысяч рублей. Следователи возбудили уголовное дело.