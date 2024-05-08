Солнце, тепло и дожди: в Приморье погода будет переменчивой на майских праздниках

Циклон будет размываться к югу края. Поэтому в День победы будет солнечно и ясно, небольшой дождь будет наблюдаться только в северной части региона. Следующие три дня дожди будут смещаться то к одному муниципалитету, то к другому. Катаклизмов не ожидается, однако с 11 до 12 мая в Находке также вероятны осадки.