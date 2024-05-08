Солнце, тепло и дожди: в Приморье погода будет переменчивой на майских праздниках

Глава Примгидромета Борис Кубай рассказал, что в связи с прошедшим активным циклоном над северо-восточной частью Китая вновь образуется новый циклон. В связи с этим на майских праздниках в некоторых районах Приморья пройдут дожди, где-то же будет светить солнце, подробности сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
Циклон будет размываться к югу края. Поэтому в День победы будет солнечно и ясно, небольшой дождь будет наблюдаться только в северной части региона. Следующие три дня дожди будут смещаться то к одному муниципалитету, то к другому. Катаклизмов не ожидается, однако с 11 до 12 мая в Находке также вероятны осадки.
Преобладающая максимальная температура воздуха будет умеренной: на побережье от +10°С до +14°С, в крае от +18°С до +23°С.
Ранее «КП» писала, что 9 мая столбиков термометров покажут +3…+10°С, максимальные -+16…+24°С.