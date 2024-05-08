Распадская присоединилась к акциям по посадке деревьев в Кузбассе

Сотрудники Распадской угольной компании (РУК) участвуют в акциях по посадке деревьев в Новокузнецке и Междуреченске. Озеленение городских общественных пространств проходит в рамках акций «Сад памяти» и «Сад поколений».
7 мая в Междуреченске сотрудники Распадской угольной компании совместно с представителями администрации городского округа, общественниками и волонтерами обустроили новые аллеи в городском парке. В ходе акции горняки и экологи компании высадили около 30 елей сибирских.
В этот же день обогатители ЦОФ «Кузнецкая» вместе со школьниками озеленили улицу Косыгина Новоильинского района Новокузнецка, высадив молодые липы.
В начале мая в Новокузнецке работники ЦОФ «Абашевская» посадили саженцы рябины на улицах Зыряновская и Пржевальского. Также новую аллею горняки шахты «Есаульская» основали в селе Сидорово.
В течение месяца сотрудники Распадской угольной компании высадят более 200 молодых деревьев и кустарников в Новокузнецке и Междуреченске. При подготовке саженцев предпочтение отдается зимостойким сортам яблонь, лип, а также сибирским видам деревьев — рябине, кедру, ели и другим.
Посадка деревьев продолжится осенью. Горняки и экологи Распадской угольной компании примут участие в озеленении школ, улиц, парков и скверов, а также территорий своих предприятий. Так, в 2023 году было высажено более 700 деревьев в городах Кузбасса. Еще более 12,5 тысяч саженцев — во время рекультивации промышленных земель и на экополигоне разреза «Распадский».
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