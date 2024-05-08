Распадская присоединилась к акциям по посадке деревьев в Кузбассе

Посадка деревьев продолжится осенью. Горняки и экологи Распадской угольной компании примут участие в озеленении школ, улиц, парков и скверов, а также территорий своих предприятий. Так, в 2023 году было высажено более 700 деревьев в городах Кузбасса. Еще более 12,5 тысяч саженцев — во время рекультивации промышленных земель и на экополигоне разреза «Распадский».