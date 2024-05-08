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Российский центр науки и культуры в Эфиопии возглавил братчанин

Руководителем представительства Россотрудничества в Эфиопии назначен уроженец Братска Александр Евстигнеев. Информация об этом размещена на официальном сайте посольства России в Эфиопии и Российского центра науки и культуры, руководителем которого является братчанин. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город».

Александр Евстигнеев в своё время работал на телевидении в Братске, затем переехал в Москву. До своего переезда в Эфиопию работал военным корреспондентом ВГТРК. В числе прочего освещал деятельность Вооружённых сил России в зоне проведения специальной военной операции.

Точной даты, когда братчанин возглавил Российский центр науки и культуры, на сайте организации не указывается. Первое его интервью как руководителя организации датировано декабрем прошлого года. На сайте посольства России в Эфиопии также отмечается, что Александр Евстигнеев занимает должность советника посольства.

Представительство Россотрудничества в Эфиопии (Российский центр науки и культуры) в числе прочего оказывает содействие добровольному переселению соотечественников, организует курсы русского языка, поддерживает совместную деятельность негосударственных и государственных организаций двух стран и так далее.