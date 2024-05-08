Российский центр науки и культуры в Эфиопии возглавил братчанин

Александр Евстигнеев в своё время работал на телевидении в Братске, затем переехал в Москву. До своего переезда в Эфиопию работал военным корреспондентом ВГТРК. В числе прочего освещал деятельность Вооружённых сил России в зоне проведения специальной военной операции.