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Писатель Алексей Иванов встретится с пермяками после 13-летнего перерыва

Он представит новую книгу «Речфлот» и расскажет о жизни и работе.

Источник: Аргументы и факты

Писатель Алексей Иванов встретится с жителями Перми впервые после 13-летнего перерыва.

Выступление Алексея Иванова в краевой столице анонсировала его продюсер Юлия Зайцева на своей странице в соцсети «Вконтакте». Оно состоится 14 мая в зале гостиницы «Урал». Юлия Зайцева уточняет, что писатель презентует свою новую документальную книгу «Речфлот» в десятках городов, однако выступление Иванова в Перми станет особенным.

«Здесь тему встречи мы решили не ограничивать историей отечественного речного флота. На вечере вы узнаете, что значит быть сегодня современным писателем, как устроена его жизнь и работа. Мы поговорим о творчестве, книгах, сценариях, экранизациях Иванова и о деловой составляющей писательской профессии. Словом, поймём, что это значит быть Ивановым», — рассказала продюсер Юлия Зайцева.

Как отмечает издание «Новый компаньон», эта встреча Иванова с пермяками станет первой с 2011 года. Отвечать на вопрос, почему произошёл 13-летний перерыв (хотя писатель регулярно бывает в Перми), продюсер писателя не стала, предложив задать ему этот вопрос во время выступления. Однако она рассказала изданию, что сама инициировала встречу — по многочисленным запросам читателей.

Возрастная маркировка встречи — 16+.

литература