Писатель Алексей Иванов встретится с пермяками после 13-летнего перерыва

«Здесь тему встречи мы решили не ограничивать историей отечественного речного флота. На вечере вы узнаете, что значит быть сегодня современным писателем, как устроена его жизнь и работа. Мы поговорим о творчестве, книгах, сценариях, экранизациях Иванова и о деловой составляющей писательской профессии. Словом, поймём, что это значит быть Ивановым», — рассказала продюсер Юлия Зайцева.