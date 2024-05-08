Писатель Алексей Иванов встретится с пермяками после 13-летнего перерыва

Писатель Алексей Иванов встретится с жителями Перми впервые после 13-летнего перерыва.
Выступление Алексея Иванова в краевой столице анонсировала его продюсер Юлия Зайцева на своей странице в соцсети «Вконтакте». Оно состоится 14 мая в зале гостиницы «Урал». Юлия Зайцева уточняет, что писатель презентует свою новую документальную книгу «Речфлот» в десятках городов, однако выступление Иванова в Перми станет особенным.
«Здесь тему встречи мы решили не ограничивать историей отечественного речного флота. На вечере вы узнаете, что значит быть сегодня современным писателем, как устроена его жизнь и работа. Мы поговорим о творчестве, книгах, сценариях, экранизациях Иванова и о деловой составляющей писательской профессии. Словом, поймём, что это значит быть Ивановым», — рассказала продюсер Юлия Зайцева.
Как отмечает издание «Новый компаньон», эта встреча Иванова с пермяками станет первой с 2011 года. Отвечать на вопрос, почему произошёл 13-летний перерыв (хотя писатель регулярно бывает в Перми), продюсер писателя не стала, предложив задать ему этот вопрос во время выступления. Однако она рассказала изданию, что сама инициировала встречу — по многочисленным запросам читателей.
Возрастная маркировка встречи — 16+.