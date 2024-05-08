Затяжные дожди и день «солнечной» передышки: погода на праздничные выходные не обрадует жителей Хабаровского края

Погода в Хабаровском крае как всегда: в будние дни «дразнит» солнцем, но не дает в полной мере насладиться теплом на выходных. До конца недели регион ждут дожди, ветер и один день какого-никакого тепла. Подробный прогноз на майские праздники 2023 в Хабаровске — в нашем материале.