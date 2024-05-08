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Затяжные дожди и день «солнечной» передышки: погода на праздничные выходные не обрадует жителей Хабаровского края

Дожди и ветер пообещали Хабаровскому краю 9—12 мая.

Сейчас в Ричмонде: +21° 0 м/с 88% 751 мм рт. ст. +20°
Источник: Комсомольская правда

Погода в Хабаровском крае как всегда: в будние дни «дразнит» солнцем, но не дает в полной мере насладиться теплом на выходных. До конца недели регион ждут дожди, ветер и один день какого-никакого тепла. Подробный прогноз на майские праздники 2023 в Хабаровске — в нашем материале.

ПОГОДА В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 9—12 МАЯ 2024

9 мая ознаменует западный циклон. Особенно не повезет северным районам — здесь ожидается мокрый снег, местами сильный. На юге пройдут кратковременные дожди. Более того, циклон притащит с собой и ветер: порывы достигнут 15−20 метров в секунду.

Непогода временно отступит 10 мая — существенных осадков не ожидается, ветер западный с переходом на восточный 7−12 метров в секунду. Дожди, местами сильные, вернутся 11 числа и зарядят на двое суток. К осадкам прибавьте ветер порывами 15−20 метров в секунду. Больше всего это почувствуют жители южных и центральных районов края.

Ночью воздух прогреется до +3+10 градусов. Днем столбики термометров покажут +13+20 градусов. С поправкой на ветра и дожди, достаточно комфортные температуры (на первый взгляд) по ощущениям будут гораздо ниже. Это стоит учесть при планировании прогулок.

ПОГОДА В ХАБАРОВСКЕ 9—12 МАЯ 2024

Прогноз на 9 мая в Хабаровске обещает утренний кратковременный дождь. Ветер усилится до 15−20 метров в секунду. Ночью будет не теплее +10 градусов, днем около +16 градусов.

— Передышка наступит 10 мая — в этот день погода будет без осадков. Ночью столбики термометров покажут +3 градуса, днем до +18 градусов, — сообщил Никита Перерва, ведущий синоптик отдела долгосрочных прогнозов «Дальневосточного УГМС».

Очередной циклон обрушится 11 мая и задержится до конца выходных. Пройдут дожди, одолеет северо-восточный ветер 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +5+8 градусов, днем +12+15 градусов.

Прогноз еще будет уточняться.