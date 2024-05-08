В Кузбассе закрыли опасную сауну после инфекционного отравления человека

Пострадавший человек обратился с жалобой в проверяющие органы. Сотрудники Роспотребнадзора выявили множество нарушений санитарно-эпидемиологических требований. Так, банный комплекс убирали без дезинфицирующих средств, там не контролировали качество воды по микробилогическим и санитарно-химическим показателям, на дезинфицирующее средство для обеззараживания воды в бассейне не было документов, также отсутствовали документы, подтверждающие обследование технического состояния системы приточно-вытяжной вентиляции. Сотрудник, обслуживающий бассейн в данном комплексе, не проходил медицинский осмотр.