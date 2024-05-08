«Поезд Победы» прибыл во Владивосток

Прибытие поезда сопровождалось военным оркестром. У вокзала собрались сотрудники железной дороги, ветераны, представители краевой и городской власти. Жителей и гостей города ждал увлекательный рассказ об истории ретро-паровоза. На железнодорожной платформе была предоставлена пушка М-42 и танк-разведчик Т60, проходивший по льду Ладожского озера.