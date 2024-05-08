«Поезд Победы» прибыл во Владивосток

«Поезд Победы» торжественно встретили во Владивостоке в среду, 8 мая. В честь празднования Дня Победы Дальневосточная железная дорога организовала в Уссурийске и Владивостоке маршруты уникальной ретро-выставки. Составы укомплектованы платформами с военной техникой времен Великой Отечественной войны, сообщает ИА PrimaMedia.
Прибытие поезда сопровождалось военным оркестром. У вокзала собрались сотрудники железной дороги, ветераны, представители краевой и городской власти. Жителей и гостей города ждал увлекательный рассказ об истории ретро-паровоза. На железнодорожной платформе была предоставлена пушка М-42 и танк-разведчик Т60, проходивший по льду Ладожского озера.
Сразу после торжественного мероприятия на перроне, праздничная программа (0+) продолжилась в Дворце культуры железнодорожников.
Напомним, «Поезд Победы» — иммерсивная инсталляция, расположенная в движущемся составе. В каждом вагоне поезда-музея рассказывается уникальная история, отражающая события Великой Отечественной войны, исторические факты и воспоминания людей. В вагонах поезда-музея используются 50 видеопроекторов, 18 видеостен, 12 сенсорных столов.