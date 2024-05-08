Неизвестный герой: жителя Хабаровска признали фронтовиком через полвека после Победы

Жителю Хабаровска Юрию Михайловичу Ласькову без одного года сто лет! Наверное, даны ему эти годы, чтобы он, участник Великой Отечественной войны, успел рассказать нам, каким страшным путём пришлось пройти нашей стране до самой грандиозной в истории человечества Победы..
Он по-прежнему подтянут и бодр, его память сохранила все события в мельчайших подробностях, словно всё было только вчера. ИА «Хабаровский край сегодня» рассказывает об этом удивительном человеке. Принимай, сержант, взвод!
Родом он из подмосковной Коломны, небольшой городок, но какая история! Именно здесь Иван Грозный собирал свои войска идти воевать Казань, здесь бывал Петр Первый. Юрий Михайлович вспоминает, что 17 июня он принес маме удостоверение об окончании девятого класса, а 22 июня началась война.
Как заведено, в каждом кармане брюк — похоронный «пистончик» с адресом, куда писать, если убьют солдата. Ласькова долго лечили, а когда наконец поставили на ноги, отпустили домой на побывку. Мама увидела его — в плач, причитает: ты жив, сынок, а на тебя пришла похоронка. Говорит, не верила, материнское чутье подсказывало, что сын вернется.
Летать будешь задом.
Медицинская комиссия признала его по состоянию здоровья не годным к строевой. Понятно, что в пехоту он вернуться уже не мог. Стали решать, куда его определить. Юрия Ласькова направили на Дальний Восток стрелком на самолет. Командир пошутил: летать будешь задом. Так он воевал в Маньчжурии под грифом «секретно». Попал в разведку. В кабине вместо одного из пулеметов установили фотоаппарат, который снимал позиции противника. Размер снимка достаточно большой, 30 на 30 сантиметров. Все отчетливо видно! Юрий Ласьков освоил фотоаппарат, нашел реактивы и все необходимое для того, чтобы проявлять снимки. — Наша задача — нырнуть на позиции противника, сфотографировать все, что надо, и вернуться живыми с ценными разведданными, — замечает мой собеседник. — Потом дело артиллерии уничтожить то, что обозначалось как военный объект. Спутников тогда не было. Летать приходилось на большой высоте, в кабине холод, он замерзал так, что потом долго не чувствовал тела. На память о том времени осталась у него почерневшая кожа ног. Так война делала на нем свои отметины. Когда пришел приказ о демобилизации, а в разведке он прослужил восемь лет, его попросили поучить пополнение. И он делился с молодыми ребятами опытом. Только вот ученики его по возрасту были всего на пару лет моложе. А потом были события на Даманском. Мало кто знает, что из этого острова создавали укрепрайон. Юрий Михайлович Ласьков возглавлял оперативный штаб, который разрабатывал, а потом и строил укрепительные сооружения. Задание — сформировать пять батальонов для охраны Хабаровска. Город и не подозревал, какая велась работа. Хабаровск спал спокойно.
Мы вас на фронт не посылали.
Юрий Ласьков больше полувека работал в локомотивном депо станции Хабаровск-II, создал там настоящий музей, которым очень гордится. Он и в этом человек уникальный, за всю жизнь только две записи в трудовой книжке! Почет и уважение!
Но многие годы ему не давала покоя суровая несправедливость. Он, тот, который мальчишкой ушел на войну, не был официально признанным участником Великой Отечественной войны. В военкомате ему всякий раз говорили, что он у них не значится, они его не призывали. И потом — вы же погибли, вот и памятник стоит в Коломне, где высечена ваша фамилия. Тот Ласьков точно воевал..
Его укоряли, словно речь шла о двух совершенно разных людях. А он и есть тот самый похороненный по ошибке Юрий Ласьков! Помогли восстановить справедливость члены рабочей группы по увековечению памяти участников войны в Хабаровске. На сайте «Память народа» есть информация о Ласькове Юрии Михайловиче. Открыли и увидели: место рождения, год и дата совпадают с данными нашего героя. Сообщалось, что он погиб 26 июня 1943 года, приложена Книга памяти Московской области, извещение о его смерти. Сомнений не оставалось: это он! Сделали запрос в Подольский военный архив, оттуда прислали, как и полагается, заверенные копии документов. С ними приехали к Юрию Михайловичу. Он и не знал, что в его трудовой книжке есть запись, что деятельность свою он начал на заводе в Коломне, потом направлен на курсы стрелков и оттуда — на фронт. Все сошлось, и в 2001 году Юрий Михайлович стал участником Великой Отечественной войны. А чтобы подтвердить инвалидность, его пригласили на врачебную комиссию. Медики подтвердили: обнаруженные на его теле раны — времен войны.
Юрий Михайлович никогда и ничего не просил у государства, которое защищал. Не завидовал тем, кто получал хорошую пенсию, льготы, а потом и квартиры. Он ни на кого не в обиде. Повторяет: такое было время! Однако он начинает волноваться, когда речь заходит о годах, когда его не признавали фронтовиком. Но по-настоящему сильные люди умеют прощать, радоваться жизни и всему хорошему, что в ней есть. Тем более — жизни такой большой и в общем-то счастливой.