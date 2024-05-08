Неизвестный герой: жителя Хабаровска признали фронтовиком через полвека после Победы

Его старший брат — подводник к тому времени уже погиб, двое других служили в армии и сразу ушли на фронт. Он, мальчишка, с первых дней войны видел печальную картину: все общежития, школы отданы под госпитали, туда везли и везли раненых. Бои шли совсем рядом. Юра Ласьков пошел работать на Коломенский паровозостроительный завод токарем. В цехах за станками — одни мальчишки, окончившие восьмой, девятый класс. — Домой мы не ходили, спали в «красном уголке», — вспоминает Юрий Михайлович. — Идти домой через Оку на другую сторону далеко, а сил нет. На заводе был двенадцатичасовой рабочий день. Нам полагался обед в пределах норм того времени. Давали еще небольшой кусочек хлебушка и чай. Сахара не было. Еще до войны, бывало, садимся за стол, мама щипцами откусит кусочек сахара, раздает всем понемногу. Смотришь на нее просяще, а она отводит глаза. У них в доме был большой комод, а на нем зеркало с двумя створками, на них фотографии. Помнит, мама позвала его: «Юра, иди сюда!». Говорит, братья твои — Михаил, Василий и Николай — погибли, никого не осталось. Пришло твое время Родину защищать. Мальчик ничего не сказал, только заметил, что ему семнадцать лет, через военкомат не пройдет. «Пройдешь через райком комсомола», — заметила мама. — Я уже договорилась. У тебя значок «Ворошиловский стрелок», все нормы ГТО«. Так Юра Ласьков попал в снайперскую школу, где проучился полгода. Так получилось, что вступал он в Рабоче-Крестьянскую Красную армию, а лычки на погонах сержанта получал уже как боец Советской армии. В 1943 году их отправили под Харьков на пополнение. Говорит: думал, буду снайпером. А тут подходит к нему командир полка, спрашивает: “Сколько тебе лет?”. Тот отвечает: семнадцать с половиной. “Ну что, сержант, посмотрел я твои документы, принимай взвод!”. Объясняет: там есть лейтенант, но за ним вестовой пришел от командующего фронта, генерала Николая Ватутина, тот берет его к себе. Мальчишку — и сразу командиром взвода! Юрий Михайлович говорит, что время было такое, они быстро взрослели. Он принял взвод. И все у него получалось. От Харькова они дошли до Житомира, не потеряв ни одного человека, а ведь пехота! В ноябре 1943 года Юрий Ласьков был тяжело ранен. Санитарка командует: ботинки с обмотками снять, а потом еще и портки, то есть брюки. Снарядом ему разворотило ногу. Остался сержант голышом, его отправили в полевой госпиталь. А штаны остались, их подобрали. Нет хозяина — значит, погиб.