Хабаровчан после майских праздников ждут отключения горячей воды

Гидравлические испытания на тепловых сетях Хабаровска и его пригорода начнутся сразу же после окончания майских праздников. Первыми под отключение горячей воды попадут абоненты ТЭЦ-3, которая обслуживает порядка 40% жителей краевой столицы, социальных и других объектов. ИА «Хабаровский край сегодня» публикует уточнённый график тестирования трубопроводов на прочность и плотность, который Дальневосточная генерирующая компания ранее согласовала с местными властями.
Итак, напоминаем, что с понедельника, 13 мая, горячей воды не будет у потребителей ТЭЦ-3. Это Краснофлотский, Кировский районы, значительная часть Железнодорожного района (кварталы по ул. Большая, Лазо, Степная, вдоль ул. Карла Маркса до аэропорта и пригородных сёл Матвеевка, Тополево, Мирное, Восточное, Скворцово. Частично ограничения затронут и Центральный район Хабаровска: ул. Ленина (нечётная сторона) — Ленинградская — Дикопольцева — К. Маркса — Амурский б-р — Гоголя — Некрасова. Горячей воды у абонентов ТЭЦ-3 не будет до 17 мая включительно.
С 15 по 22 мая запланированы гидравлические испытания и текущий ремонт сетей, подключённых от котельной села Некрасовка.
С 27 по 29 мая пройдут гидравлические испытания тепломагистралей зоны ТЭЦ-2 (ТМ-22 и ТМ-25). В Кировском районе временно ограничат подачу горячей воды в границах: Амурский бульвар — ул. Джамбула, — ул. Металлистов, — ул. Тихоокеанская — ул. Истомина — Амурский бульвар. В Центральном районе: Амурский бульвар, улиц Шеронова, Ленина от пл. Блюхера до Шевченко, Гамарника (нечётная сторона); Индустриальный район: ул. Калинина — пер. Доступный — Волочаевская, Гамарника.
С 8 по 14 июля пройдут испытания и текущий ремонт котельной в Волочаевском городке. В эти дни горячее водоснабжение будет отсутствовать у потребителей в районе ул. Подгаева.
— Проведение испытаний является необходимым условием для надежной работы систем теплоснабжения города. Во время гидравлических испытаний в трубы тепловых сетей подается вода с давлением, превышающим рабочее. При этом выявляются повреждённые коррозией, дефектные участки трасс, которые будут заменены в предстоящую летнюю ремонтную кампанию, — говорится в сообщении Хабаровских тепловых сетей.
Горожанам следует быть предельно внимательными в связи с возможностью образования дефектов на теплосетях. При обнаружении проседания грунта, появления пара или выхода воды на поверхность необходимо обойти опасный участок, не пытаться пересечь его пешком или на транспорте. В случаях появления повреждений на системах отопления немедленно сообщать в организации, обслуживающие ваш дом. Во всех случаях возникновения опасности необходимо немедленно сообщить об этом в диспетчерскую службу Хабаровских тепловых сетей по телефону:
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С подробным графиком проведения гидравлических испытаний и отключений горячего водоснабжения в Комсомольске-на-Амуре можно познакомиться по этой ссылке. Там они стартуют также сразу после окончания майских праздников.