День Победы: как хабаровчане отмечают 9 мая

— После Парада Победы мы всей семьей ехали на дачу, где любила проводить время моя прабабушка. Там мы устраивали семейное застолье и жарили шашлыки, но сначала все дружно садили картошку. Грядок было немного. Но обойтись без этой традиции не могли, так как прабабушка обожала домашний картофель. А отказать ветерану никто не осмеливался. Поэтому она руководила процессом, а потом угощала нас своей выпечкой. Заканчивался этот день ее историями из жизни в военное время. Мне очень не хватает прабабушки и той традиции с картошкой. Только спустя года я поняла, что таким образом эта умная женщина смогла сплотить всю семью, ведь приезжали действительно все! А она любовалась нами и радовалась тому, что мы все рядом. Теперь мы просто собираемся на День Победы на семейный ужин. И, конечно, вспоминаем ту картошку и вкуснейшие булочки от прабабушки, — поделилась Наталья, жительница региона.