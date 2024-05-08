День Победы: как хабаровчане отмечают 9 мая

В 2024 году отмечается 79-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. 79 лет прошло с того момента, как советский народ одержал полную и окончательную победу над фашистской Германией.
Как празднуют 9 мая? Каждый год проходит одно из главных мероприятий — Парад Победы. Люди устремляются на площади или же включают телевизор, чтобы увидеть главное праздничное событие. Затем у каждого день идет по-своему: кто-то отправляется на другие мероприятия, а кто-то проводит день с семьей.
В честь приближающегося Великого дня жители Хабаровского края решили поделиться с «МК в Хабаровске» как они отмечают День Победы, и рассказать каким традициям следуют из года в год.
— В нашем поселке не проводят Парад Победы. Да, у нас есть небольшая праздничная программа, где школьники выступают с танцами и песнями, и даже разворачивают огромный флаг России. Поэтому каждое 9 мая мы обязательно всей семьей ходим на площадь, чтобы поддержать наших ребят. После все расходятся. Поэтому мы идем домой и накрываем праздничный ужин, жарим шашлыки и просто хорошо проводим время. И делаем это только семьей. У нас принято каждый праздник обязательно собираться за столом, и 9 мая — не исключение, — поделилась Александра, жительница одного из поселков Хабаровского края.
В городах у людей уже есть возможность посетить главное событие, но некоторые предпочитают смотреть его дома, по телевизору.
— Каждое 9 мая телевизор у нас дома не выключается. Мы встаем и всей семьей устраиваемся на диване, чтобы посмотреть Парад Победы сначала в Хабаровске, а потом и в Москве. Мы раньше ходили на площадь Ленина, но как появились дети, решили, что дома будет комфортнее. День не проходит без активностей, стараемся выбраться на какое-нибудь мероприятие или же просто прогуляться в парке. А с прошлого года стали ходить на салют, дети изъявили такое желание, — рассказал Вячеслав, хабаровчанин.
— Если позволяет погода, то мы домой возвращаемся только ночью, после салюта. Обязательно посещаем Парад. Гуляем по городу, смотрим на концерты. Несколько раз ходили в театр или музеи. И завершали это день салютом, — поделилась Анастасия, жительница Хабаровска.
Также есть семьи, которые считают, что в этот день надо не только отдыхать, но и вспоминать своих родных.
— Перед или после Дня Победы, но и бывало, что день в день мы всей семьей ездили на кладбище, где похоронены наши близкие, — рассказала Антонина, хабаровчанка. — Многие из них прошли Великую Отечественную Войну. Мы считаем, что необходимо отдать дань уважения не только в Родительский день, но и на 9 мая, так как благодаря таким людям мы знаем, что такое счастье.
Напоследок одна из горожанок поделилась, что в ее детстве было принято на праздник сажать картошку. Но не спешите с выводами!
— После Парада Победы мы всей семьей ехали на дачу, где любила проводить время моя прабабушка. Там мы устраивали семейное застолье и жарили шашлыки, но сначала все дружно садили картошку. Грядок было немного. Но обойтись без этой традиции не могли, так как прабабушка обожала домашний картофель. А отказать ветерану никто не осмеливался. Поэтому она руководила процессом, а потом угощала нас своей выпечкой. Заканчивался этот день ее историями из жизни в военное время. Мне очень не хватает прабабушки и той традиции с картошкой. Только спустя года я поняла, что таким образом эта умная женщина смогла сплотить всю семью, ведь приезжали действительно все! А она любовалась нами и радовалась тому, что мы все рядом. Теперь мы просто собираемся на День Победы на семейный ужин. И, конечно, вспоминаем ту картошку и вкуснейшие булочки от прабабушки, — поделилась Наталья, жительница региона.