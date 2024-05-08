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13 мая в Новокузнецке завершат отопительный сезон

Соответствующее распоряжение подписал глава города Сергей Кузнецов.

Как сообщает СГК Кузбасса, отопительный сезон в Новокузнецке завершается в понедельник 13 мая. Соответствующее распоряжение подписал глава города Сергей Кузнецов. В этот же день отопление перестанут подавать и в Мыски.

Условием окончания отопительного сезона является среднесуточная температура не ниже +8°С в течение 5 суток подряд.

«СГК переводит работу Кузнецкой ТЭЦ и оборудования тепловых сетей на летний режим с сохранением циркуляции теплоносителя», — пишут ресурсники.

Также сегодня компания утвердила график график гидравлических испытаний и остановов теплоисточников в Белове. Отключать горячую воду потребителям начнут с 15 мая.