В Иркутске в честь ветерана Великой Отечественной войны оформили остановку трамвая

Напомним, Василий Дыгай родился 20 апреля 1919 года на хуторе Решетовском Ростовской области. С 14 лет работал учетчиком, а также в узле связи. Получив аттестат о среднем образовании, в 17 лет поступил на финансовые курсы. После их окончания стал бухгалтером колхоза. В ряды Красной Армии его призвали в мае 1941 года. Служил в составе 110-й гвардейской дивизии.