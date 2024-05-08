В Иркутске в честь ветерана Великой Отечественной войны оформили остановку трамвая

Инициатором такого обновления выступили представители регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России», которых поддержали губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и мэр города Руслан Болотов. Спонсорскую помощь оказало ООО «Спецавтохозяйство». В оформлении объекта использовали фотографии ветерана разных лет, разместили его биографию.
— Важно, что такая идея принадлежит молодежи. Молодогвардейцы тщательно изучили жизненный путь ветерана, который совсем недавно отметил 105-летие и является живой легендой. Обновленный остановочный пункт расположен рядом с домом, где живет Василий Филиппович. Такой объект станет еще одним символов нашего уважения к ветеранам Великой Отечественной войны, — прокомментировал мэр Иркутска Руслан Болотов.
Напомним, Василий Дыгай родился 20 апреля 1919 года на хуторе Решетовском Ростовской области. С 14 лет работал учетчиком, а также в узле связи. Получив аттестат о среднем образовании, в 17 лет поступил на финансовые курсы. После их окончания стал бухгалтером колхоза. В ряды Красной Армии его призвали в мае 1941 года. Служил в составе 110-й гвардейской дивизии.
За проявленный героизм в войне с немецкими захватчиками и в боях против империалистической Японии иркутянин награжден орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степени, Красной Звезды — дважды, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа», «За взятие Будапешта», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.», «За победу над Японией».
После окончания войны остался на службе в 110-й гвардейской стрелковой дивизии, которая была передислоцирована в Иркутск в конце 1945 года. За время службы получил звание полковника. В 1971 году ушел в отставку.
Находясь на заслуженном отдыхе, Василий Филиппович много лет занимался патриотическим воспитанием молодежи, возглавлял соответствующую комиссию при военкомате.