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В объезд: в Приморье сломался мост, движение перекрыто

Теперь в Артём можно проехать только через Суражевку.

Источник: Соцсети

В Приморье в районе села Кролевцы сломался мост. Движение на участке краевой дороги в направлении Кневичи — Заводской временно закрыто, сообщает ИА PrimaMedia.

Как сообщают очевидцы, на мосту лопнула плита под весом большегрузов.

Представители администрации Артёма сообщили, что на месте аварии уже работает пост ДПС. Кроме того, ожидается прибытие представителей Минтранса, Примавтодора и подрядчика для принятия необходимых мер по восстановлению сооружения.

На данный момент проезд осуществляется через Суражевку.

Напомним, в районе поселка Горноводное в Ольгинском округе Приморья введены в эксплуатацию два новых временных мостовых сооружения через реку Минеральную.