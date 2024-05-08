90 участников и инвалидов ВОВ в Кузбассе получили выплату ко Дню Победы

В преддверии Дня Победы более 90 участников и инвалидов Великой Отечественной войны в Кемеровской области получили ежегодную выплату 10 тысяч рублей. Выплата поступила вместе с апрельской пенсией.
По линии СФР в Кузбассе получают пенсию 64 участника и 27 инвалидов ВОВ, 2,9 тысячи тружеников тыла, 156 бывших узников концлагерей, 110 награждённых знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Также пенсии по линии СФР получают вдовы погибших и умерших участников Великой Отечественной войны — 1 238 человек.
После индексаций с 1 января 2024 года страховых пенсий на 7,5% и с 1 апреля 2024 года государственных пенсий на 7,5% средний размер пенсий участников войны прошлого века составляет 58,9 тысячи рублей. Если учитывать также меры социальной поддержки, общий уровень их пенсионного обеспечения составляет в среднем 67,1 тысячи рублей.