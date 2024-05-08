90 участников и инвалидов ВОВ в Кузбассе получили выплату ко Дню Победы

После индексаций с 1 января 2024 года страховых пенсий на 7,5% и с 1 апреля 2024 года государственных пенсий на 7,5% средний размер пенсий участников войны прошлого века составляет 58,9 тысячи рублей. Если учитывать также меры социальной поддержки, общий уровень их пенсионного обеспечения составляет в среднем 67,1 тысячи рублей.