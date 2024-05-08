Парад Победы: где ограничат движение транспорта

Жителей и гостей столицы просят быть внимательными и планировать свой маршрут с учетом ограничений. Следить за новостями можно в телеграм-каналах «Дептранс. Оперативно» и «Дептранс Москвы». Подробнее обо всех перекрытиях — на официальном сайте Центра организации дорожного движения.