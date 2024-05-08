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9 мая на Среднем Урале похолодает и пойдут дожди

В праздничные выходные в Свердловской области ожидаются заморозки.

Сейчас в Ричмонде: +21° 3 м/с 88% 751 мм рт. ст. +20°

9 мая после кратковременного потепления в Свердловскую область вновь придет холодный фронт циклона, понижая температуру и вызывая дожди, кое-где сильные дожди, на крайнем севере с мокрым снегом. Днем воздух прогреется до +9…+14 градусов, на севере до +6.

«10−11 мая ожидается неустойчивая прохладная погода с осадками в виде дождя и мокрого снега. В ночные часы ожидаются местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы до −1…-3 градусов, днем +3…+8», — рассказала главный синоптик Уралгидрометцентра Галина Шепоренко.

11 мая дневные температуры установятся на отметке +6…+11 градусов.12 мая ночью +1…+6, днем +8…+13 градусов, преимущественно без осадков.