9 мая на Среднем Урале похолодает и пойдут дожди

9 мая после кратковременного потепления в Свердловскую область вновь придет холодный фронт циклона, понижая температуру и вызывая дожди, кое-где сильные дожди, на крайнем севере с мокрым снегом. Днем воздух прогреется до +9…+14 градусов, на севере до +6.
«10−11 мая ожидается неустойчивая прохладная погода с осадками в виде дождя и мокрого снега. В ночные часы ожидаются местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы до −1…-3 градусов, днем +3…+8», — рассказала главный синоптик Уралгидрометцентра Галина Шепоренко.
11 мая дневные температуры установятся на отметке +6…+11 градусов.12 мая ночью +1…+6, днем +8…+13 градусов, преимущественно без осадков.