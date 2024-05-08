9 мая на Среднем Урале похолодает и пойдут дожди

9 мая после кратковременного потепления в Свердловскую область вновь придет холодный фронт циклона, понижая температуру и вызывая дожди, кое-где сильные дожди, на крайнем севере с мокрым снегом. Днем воздух прогреется до +9…+14 градусов, на севере до +6.