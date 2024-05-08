Красноярцам рассказали, как жарить шашлыки во время особого противопожарного режима

«Это должно происходить в безветренную погоду на расстоянии не менее 5 метров до зданий и сооружений. Зона очистки вокруг мангала или жаровни должна составлять минимум 2 метра, — рассказывают в МЧС. — Необходимо использовать емкость из несгораемых материалов. Готовить пищу на огне разрешается только в границах населенного пункта либо садового или дачного общества. Жарить шашлыки в лесу или на берегу водоема вне населенного пункта категорически запрещено».