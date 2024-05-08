Самый популярный туристический маршрут закрыли на Ольхоне

Ограничение будет действовать до момента снижения КПО до 3 и ниже; данные показатели устанавливаются ежесуточно по данным информационной системы дистанционного мониторинга Федерального агентства лесного хозяйства и публикуются на официальном сайте учреждения для каждого из действующих в Прибайкальском национальном парке 25 туристических маршрутов.