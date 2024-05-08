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Самый популярный туристический маршрут закрыли на Ольхоне

Причиной послужили погода и высокая пожароопасность.

Источник: IrkutskMedia.ru

Самый популярный в Прибайкальском национальном парке маршрут «Север острова Ольхон» закрыли сегодня, 8 мая. Решение принято на оперативном штабе ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» из-за сложившихся на территории погодных условий и 4-го класса пожароопасности, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

Ограничение будет действовать до момента снижения КПО до 3 и ниже; данные показатели устанавливаются ежесуточно по данным информационной системы дистанционного мониторинга Федерального агентства лесного хозяйства и публикуются на официальном сайте учреждения для каждого из действующих в Прибайкальском национальном парке 25 туристических маршрутов.

За нарушение режима охраны национального парка предусмотрена административная ответственность, за причинение ущерба природным комплексам — уголовная.

туризм и отдых