Получено разрешение на ввод в эксплуатацию первой очереди кампуса НГУ

Площадь помещений первой очереди составляет 38 тыс. кв. м. Общая площадь кампуса НГУ составит более 78 тыс. кв. м.
Отмечается, что сотрудники СУНЦ НГУ начали переезжать в новый комплекс. «В общежитиях, включающих два блока общей вместимостью 690 мест, уже производится финальная уборка всех этажей и расстановка мебели», — сообщили в правительстве региона. Комплекс начнет принимать студентов 1 сентября 2024 года.
Ранее «Ъ-Сибирь» писал, что после ввода в эксплуатацию нового кампуса Новосибирского государственного университета число обучающихся должно увеличиться на 20%, до 12 тыс. человек. Из них 3 тыс. — зарубежные студенты.
Второй этап предполагает создание научно-исследовательского центра (НИЦ) университета, третий — учебно-научного центра Института медицины и психологии В. Зельмана. Подрядчиком второго и третьего этапов строительства кампуса НГУ стало ООО «Монотек строй», получившее и контракт на первый этап проекта. По данным областных властей, общая стоимость строительства составляет более 11 млрд руб. — средства федерального бюджета и благотворителей.