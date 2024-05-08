Получено разрешение на ввод в эксплуатацию первой очереди кампуса НГУ

Второй этап предполагает создание научно-исследовательского центра (НИЦ) университета, третий — учебно-научного центра Института медицины и психологии В. Зельмана. Подрядчиком второго и третьего этапов строительства кампуса НГУ стало ООО «Монотек строй», получившее и контракт на первый этап проекта. По данным областных властей, общая стоимость строительства составляет более 11 млрд руб. — средства федерального бюджета и благотворителей.