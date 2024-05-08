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В свердловском городе продлили отопительный сезон

В Нижнем Тагиле из-за неблагоприятной погоды решили пока не отключать батареи. Отопление будет работать вплоть до 20 мая, пишет Tagilcity.ru.

О продлении отопительного сезона сообщил в Telegram-канале мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Он также напомнил горожанам, что изначально планировалось, что батареи отключат 13 мая. Глава города добавил, что мэрия при принятии решения об отключении теплоснабжения и далее будет ориентироваться на погоду.

Накануне глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о завершении отопительного сезона. Согласно документу, централизованное отопление в городе начнут отключать с 13 мая. Заммэра Екатеринбурга Владимир Гейко прежде пояснял, что в мэрии ориентируются на погоду. Пока в уральской столице холодно, тепло отключать не будут.

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