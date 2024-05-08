Руководитель отдела СУ СКР в Березниках покинул должность

Евгений Харченко был назначен руководителем следственного отдела второго по численности населения города Пермского края в прошлом году. В этой должности он сменил опытного сотрудника следственных органов Алексея Чушникова, который был переведен руководителем отдела в Чусовой. До назначения на должность господин Харченко служил, в том числе, следователем по особо важным делам в березниковском отделе. По итогам 2021 года он занял третье место в профессиональном конкурсе среди сотрудников СУ.