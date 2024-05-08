Десятки улиц Севастополя обесточат в среду — адреса и сроки

Также до пяти часов вечера временные отключения возможны по улицам Буденного, 6-А, 6-Б, 6−24, 35-А, 23, 31−59, Николая Музыки, 1, 7−13, 19−23, Степаненко, 12, Чапаева, 50−80, 21-А, 21−25, 29−41, Котовского, 48, Готская, 26-А/15,26-А/7,26-А/1, 2, 4, 5, 8, Короленко, 34−54, 65-А, 51−55, 59−75, Ватутина, 62−84, 55-А, 41−53, Николая Музыки, 57−59, Челябинская, 2−12, 1-А, 1−9, Артиллеристов, 2−20, 1−39, Кавказская, 13, Танкистов, 5−7, Донская, 4, 2-я линия Бомбор, 1−3,7−9, Героев Севастополя, 2−6, 18, Подольцева, 2−4, 1−5, Колодкина, 96-А, 94-А, 76, 80−82, 94−98, 102−1, 63, 67−69, 679−683, 1139, Бориса Шейнина, 52, 66, 76, 80−82, 86, В. Шевалева, 6-А, 4-А, 6/1, 12, Танкистов, 54−58, 60−76, 82−84, 88, 92, 51−67, 71, 75−77, 81, Донская, 96-Б, 88−94, 102, Каспийская, 2−54, 9−17, 63, Карла Либкнехта, 49, 55, Волынская, 24−1, 2−30, 11−21, Гармаша, 90−92, 111−117, Героев Севастополя, 54, 58−60, Матроса Кошки, 8, Островского, 73−75, Комсомольская, 86, Владимира Папидзе, 1, 12, 20, 27, Павла Елисова, 28, 764, 15-А, 21, 31, Танкиста Ревкова, 28, 31, Летчицы Е. Бершанской, 28, 57, Ильи Поликахина, 16. В переулках Кирьянова, 32, Перекомский, 2−4, 5/1, 1−21, Галицкий, 3, Блиндажный, 3, 9, Школьный, 2−8, на территории СТ «Сапун-гора», 1186, 1216, 1418, 1649, 1784, 1389, 1403, 1403, 1433, 1437−1439, в проездах Танкистов, 10, 5/7, 9-А, 9 и Коробкова, 58-А, 58, 33−63, 2, на Петровском спуске, 11−35, по Фиолентовскому шоссе, 18-Б, 18.