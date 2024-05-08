Празднование Дня Победы в Иркутске: афиша основных мероприятий

9 мая в Иркутске пройдут основные праздничные мероприятия, посвященные 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Они стартуют с 10.15 у мемориала «Вечный огонь Славы», где состоится митинг с отданием воинских почестей (0+). Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.
Площадь графа Сперанского
На площади графа Сперанского в 11.00 начнется торжественное прохождение подразделений Минобороны России и силовых структур местного Иркутского гарнизона, показательные выступления барабанщиц ВСИ МВД России (0+). Впервые в этом году торжественное шествие откроют иркутские суворовцы. Всего в праздничном мероприятии 9 Мая примут участие 19 парадных расчетов. В состав механизированной колонны войдут 11 единиц техники.
В 14.30 на сцене выступит Губернаторский симфонический оркестр Иркутской областной филармонии (0+).
В 15.30 состоится концерт образцового духового оркестра «Серебряные трубы» школы музыкальных воспитанников (0+).
В 16.00 пройдет гала-концерт фестиваля детского и юношеского творчества «Весна Победы» (0+).
С 18.00 и до 21.45 на площади перед зданием областного правительства проведут большой праздничный концерт с участием творческих коллективов Иркутска (0+).
Сквер Кирова
В 12.00 состоится интерактивная программа «Споёмте, друзья!»(0+). Также на это время запланирована праздничная концертная программа (0+) для ветеранов Великой Отечественной войны, жителей и гостей Иркутска. Оба мероприятия завершатся в 15.00.
В 15.00 начнется танцевальный вечер для старшего поколения «Вальс Победы» (0+).
Площадь у памятника Александру III
В 11.30 начнется Всероссийская акция по произвольному подъёму гири «Рекорд Победы» (12+). Участники в общей сложности поднимут гирю 28 855 раз — по количеству дней, прошедших со Дня Победы 1945 года до 9 мая 2024 года.
С 13.00 и до 18.00 пройдет праздничная концертная программа с участием творческих коллективов Иркутска (0+).
Чуть подальше, на острове Юность, в 12.00 состоится торжественное открытие 85-го пассажирского сезона Детской железной дороги ВСЖД (0+).
Площадка у здания на бульваре Гагарина, 9 и у памятника ветеранам-десантникам на Чкалова, 2.
В 13.00 на площадке у здания на бульваре Гагарина пройдет открытый микрофон к 100-летию Булата Окуджавы «Песни и стихи о Победе» (0+). Завершится мероприятие в 18.00.
У памятника ветеранам-десантникам состоится концерт группы «Второе дыхание» (0+). Также пройдут показательные выступления кадетских классов десантного профиля (0+), будет полевая кухня.
Клуб «Патриот»
Для жителей и гостей города запланирована программа, посвящённая Дню Победы (0+). В этот день состоятся: турнир по стрельбе из пневматики по биатлонной мишени (12+), штурм ДОТа (12+), VR-игра (12+) и многое другое. А ещё пройдут трансляции иркутского и московского Парадов Победы (0+), праздничный концерт (0+), мастер-классы (0+), тест-драйв вездеходов, танков и мотоциклов (12+) и прочее.
Также День Победы отметят во всех округах Иркутска и в некоторых музеях областного центра. Также по городу будут курсировать песенный «Синий троллейбус» Булата Окуджавы и праздничный трамвай.