Празднование Дня Победы в Иркутске: афиша основных мероприятий

Для жителей и гостей города запланирована программа, посвящённая Дню Победы (0+). В этот день состоятся: турнир по стрельбе из пневматики по биатлонной мишени (12+), штурм ДОТа (12+), VR-игра (12+) и многое другое. А ещё пройдут трансляции иркутского и московского Парадов Победы (0+), праздничный концерт (0+), мастер-классы (0+), тест-драйв вездеходов, танков и мотоциклов (12+) и прочее.