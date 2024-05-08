Власти Новосибирска хотят продлить линию метро до «Экспоцентра»

«Для того чтобы зарезервировать перспективную площадку в Новосибирском районе, а площадка серьезная 15 гектар прямой, ровной земли. Нужны какие-либо правовые основания. Для того чтобы они возникли необходимо на уровне агломерации разрабатывать генеральную схему развития метрополитена», — рассказал замначальника пассажирских перевозок мэрии Михаил Никулин.