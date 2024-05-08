Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Новосибирска хотят продлить линию метро до «Экспоцентра»

В Новосибирске хотят продлить линию метро до «Экспоцентра».

Источник: Сиб.фм

В Новосибирске хотят продлить линии метрополитена до «Экспоцентра», но в городе не хватает земли для строительства депо. Об этом заявил департамент транспорта.

Ведомство предложило внести изменения в Генплан. В перспективе Ленинская линия метро будет составлять 20 километров — для такой протяженности необходимо два метродепо.

При этом в Новосибирске нет возможности для строительства второго объекта. Поэтому власти предложили зарезервировать земельный участок в районе. Таким образом, предлагают продлить линию метро до «Экспоцентра».

«Для того чтобы зарезервировать перспективную площадку в Новосибирском районе, а площадка серьезная 15 гектар прямой, ровной земли. Нужны какие-либо правовые основания. Для того чтобы они возникли необходимо на уровне агломерации разрабатывать генеральную схему развития метрополитена», — рассказал замначальника пассажирских перевозок мэрии Михаил Никулин.

Напомним, что стал известен график работы новосибирского метро на 9 Мая.