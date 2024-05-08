Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирск перед Днём Победы привезли полмиллиона гвоздик

Большая часть цветов поступила из Эквадора и Нидерландов.

Источник: Freepik

За две недели с 22 апреля по 7 мая в Новосибирск ввезено около 500 тысяч гвоздик зарубежного происхождения. Об этом в среду, 8 мая сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

По данным ведомства, основными государствами-поставщиками популярных в предпраздничные майские дни цветов стали Эквадор и Нидерладны. Импортированные партии срезов были проконтролированы на предмет фитосанитарного благополучия и уже допущены к дальнейшей свободной продаже на территории РФ.

Всего за указанный период в новосибирские распределительные центры и оптово-розничные сети поступили три миллионов цветов. Помимо гвоздик, традиционно в преддверии 1 мая и Дня Победы в Новосибирск ввозят розы, хризантемы, альстромерии и гипсофилы.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирск не пустили калифорнийский трипс и табачную белокрылку.

торговля