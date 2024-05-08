В Новосибирск перед Днём Победы привезли полмиллиона гвоздик

За две недели с 22 апреля по 7 мая в Новосибирск ввезено около 500 тысяч гвоздик зарубежного происхождения. Об этом в среду, 8 мая сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.
По данным ведомства, основными государствами-поставщиками популярных в предпраздничные майские дни цветов стали Эквадор и Нидерладны. Импортированные партии срезов были проконтролированы на предмет фитосанитарного благополучия и уже допущены к дальнейшей свободной продаже на территории РФ.
Всего за указанный период в новосибирские распределительные центры и оптово-розничные сети поступили три миллионов цветов. Помимо гвоздик, традиционно в преддверии 1 мая и Дня Победы в Новосибирск ввозят розы, хризантемы, альстромерии и гипсофилы.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирск не пустили калифорнийский трипс и табачную белокрылку.