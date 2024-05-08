В Новосибирске провели рейд по хостелам в поисках мигрантов-уклонистов.
В одном из хостелов обнаружили пятерых россиян из числа бывших мигрантов, которые не встали на воинский учет.
— Были приняты меры по доставке указанных лиц в военные комиссариаты. Составлено три административных протокола, — сообщили изданию VN.ru в военном следственного отдела СКР по Новосибирскому гарнизону.
С начала мая в Новосибирске выявили 20 россиян из числа бывших мигрантов, которые не встали на воинский учет. Всех их доставили в военкоматы и поставили на учет. Двое из них заключили контракты, а четверо были призваны на службу.
Ранее «Прецедент» писал, что в Новосибирске двое мужчин отправились в колонию строгого режима за попытку сбыта наркотиков. В Новосибирске на разъезде Иня сгорела маршрутка. С июня в Новосибирской области начнут работать более тысячи детских лагерей.
Максим ЩЕГОЛЬКОВ.