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В Новосибирске провели рейд по хостелам в поисках мигрантов-уклонистов

Рейд по хостелам в поисках мигрантов-уклонистов провели в Новосибирске. Мероприятие провели сотрудники военного следственного отдела СК по Новосибирскому гарнизону совместно с полицией и сотрудниками управления по вопросам миграции.

Источник: РИА "Новости"

В Новосибирске провели рейд по хостелам в поисках мигрантов-уклонистов.

В одном из хостелов обнаружили пятерых россиян из числа бывших мигрантов, которые не встали на воинский учет.

— Были приняты меры по доставке указанных лиц в военные комиссариаты. Составлено три административных протокола, — сообщили изданию VN.ru в военном следственного отдела СКР по Новосибирскому гарнизону.

С начала мая в Новосибирске выявили 20 россиян из числа бывших мигрантов, которые не встали на воинский учет. Всех их доставили в военкоматы и поставили на учет. Двое из них заключили контракты, а четверо были призваны на службу.

Ранее «Прецедент» писал, что в Новосибирске двое мужчин отправились в колонию строгого режима за попытку сбыта наркотиков. В Новосибирске на разъезде Иня сгорела маршрутка. С июня в Новосибирской области начнут работать более тысячи детских лагерей.

Максим ЩЕГОЛЬКОВ.