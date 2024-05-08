В центре Екатеринбурга 8 мая перекроют улицы

Также в связи с возложением венков изменится схема движения общественного транспорта. Речь идет о трамваях № 4, № 8, № 13, № 15, № 16, № 18, а также автобусов, идущих по маршрутам № 24, № 28, № 49, № 50, № 54, № 56, № 60, № 89 и № 054. Об этом сообщается на сайте администрации Екатеринбурга. В связи с изменениями в работе общественного транспорта планировать маршрут стоит заранее.