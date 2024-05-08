В центре Екатеринбурга 8 мая перекроют улицы

В центре Екатеринбурга утром 8 мая вновь перекрыли дороги. Это связано с проведением торжественного возложения венков к памятнику маршалу Жукову у Штаба Центрального военного округа по адресу: проспект Ленина, 71.
Ограничения движения будут действовать с 9:45 до 11:15, сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга. Они распространяются на нечетную сторону проспекта Ленина (от улицы Восточной до улицы Луначарского), улицу Бажова (от улицы Первомайской до улицы Малышева), улицу Кузнечную (от улицы Первомайской до проспекта Ленина).
Также в связи с возложением венков изменится схема движения общественного транспорта. Речь идет о трамваях № 4, № 8, № 13, № 15, № 16, № 18, а также автобусов, идущих по маршрутам № 24, № 28, № 49, № 50, № 54, № 56, № 60, № 89 и № 054. Об этом сообщается на сайте администрации Екатеринбурга. В связи с изменениями в работе общественного транспорта планировать маршрут стоит заранее.
Напомним, 7 мая в центре Екатеринбурга прошла генеральная репетиция парада Победы. В связи с этим на некоторых улицах города действовали ограничения движения с 5:00 до 12:00.