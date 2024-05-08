Стало известно, как будут работать омские больницы и скорая на длинных выходных

Ранее сообщалось о погоде на праздничные дни. Так, 9 мая в Омске ожидается кратковременный дождь и гроза. По словам синоптиков, возможен град. При этом температура воздуха днём составит +22…+27 градусов, но тёплую погоду испортит ветер, порывы которого будут достигать до 15−20 м/с. Непогода сохранится и в ночь на 10 мая. Подробный прогноз можно посмотреть по ссылке .