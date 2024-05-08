Стало известно, как будут работать омские больницы и скорая на длинных выходных

В областном Минздраве сообщили о графике работы поликлиник, травмпунктов и скорой помощи на майских праздниках.
Учреждения, которые оказывают первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям с 9 по 12 мая будут работать по следующему расписанию:
Приём вызовов для выхода терапевтов и педиатров на дом — с 09:00 до 14:00; Выход врачей на дом — с 09:00 до 15:30; Приём пациентов дежурными врачами в поликлиниках — с 09:00 до 14:00.
График работы дополнительных учреждений:
Приём пациентов специалистами отделений неотложной медицинской помощи — с 09:00 до 18:00.
В ведомстве также уточнили, что скорая помощь и травмпункты продолжат работу в обычном режиме.
Ранее сообщалось о погоде на праздничные дни. Так, 9 мая в Омске ожидается кратковременный дождь и гроза. По словам синоптиков, возможен град. При этом температура воздуха днём составит +22…+27 градусов, но тёплую погоду испортит ветер, порывы которого будут достигать до 15−20 м/с. Непогода сохранится и в ночь на 10 мая. Подробный прогноз можно посмотреть по ссылке.