На омском Левобережье появится детский спортивный комплекс

На Левом берегу Омска устанавливают спортплощадку для детей в сквере Городская поляна. Об этом мэр Сергей Шелест рассказал в своём телеграм-канале.
С просьбой об установке спортивного городка для детей жители Левобережья обратились на встрече с губернатором Виталием Хоценко и мэром. Первые лица региона и города решили выполнить эту просьбу.
Ранее в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда» на Городской поляне была установлена сцена, оборудована тренажёрная и игровая спортплощадки. На территории также была проложена линия электроснабжения, установлено 40 современных светильников, обустроено более 3,5 тысяч кв. м. тротуаров, установлены лавочки и урны.
«Рядом с этим общественным пространством находится школа, так что новый детский спорткомплекс будет весьма кстати. Согласно договору, установка спортивно-игрового комплекса должна быть завершена уже в начале июня», — рассказал градоначальник.
На приобретение малых архитектурных форм было выделено около 1,4 млн рублей.