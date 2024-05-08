На омском Левобережье появится детский спортивный комплекс

Ранее в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда» на Городской поляне была установлена сцена, оборудована тренажёрная и игровая спортплощадки. На территории также была проложена линия электроснабжения, установлено 40 современных светильников, обустроено более 3,5 тысяч кв. м. тротуаров, установлены лавочки и урны.