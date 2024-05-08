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На омском Левобережье появится детский спортивный комплекс

Его установка должна быть завершена в начале июня.

Источник: Мэрия Омска

На Левом берегу Омска устанавливают спортплощадку для детей в сквере Городская поляна. Об этом мэр Сергей Шелест рассказал в своём телеграм-канале.

С просьбой об установке спортивного городка для детей жители Левобережья обратились на встрече с губернатором Виталием Хоценко и мэром. Первые лица региона и города решили выполнить эту просьбу.

Ранее в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда» на Городской поляне была установлена сцена, оборудована тренажёрная и игровая спортплощадки. На территории также была проложена линия электроснабжения, установлено 40 современных светильников, обустроено более 3,5 тысяч кв. м. тротуаров, установлены лавочки и урны.

«Рядом с этим общественным пространством находится школа, так что новый детский спорткомплекс будет весьма кстати. Согласно договору, установка спортивно-игрового комплекса должна быть завершена уже в начале июня», — рассказал градоначальник.

На приобретение малых архитектурных форм было выделено около 1,4 млн рублей.

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