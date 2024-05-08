Более 200 тонн мусора канала Нура-Есиль убрали в Астане

«Мы, студенты, гордимся тем, что можем внести свой вклад в улучшение окружающей среды. Надеюсь, что наша активность вдохновит и других на поддержку подобных инициатив. С момента начала экоакции в Астане мы принимаем участие и выезжаем на уборку», — сказал студент столичного колледжа Алиман Нурисламов.