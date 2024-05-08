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Более 200 тонн мусора канала Нура-Есиль убрали в Астане

Астана. 8 мая. КазТАГ — Более 200 тонн мусора канала Нура-Есиль убрали в Астане, сообщает пресс-служба акимата города.

Источник: пресс-служба акимата Астаны

«Свыше 1500 студентов и депутаты столичного маслихата убрали более 200 тонн мусора канала “Нура-Есиль”. Для вывоза мусора с мест несанкционированных свалок было совершено свыше 30 рейсов большегрузов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время экоакции «Таза Қазақстан. Астана — образец чистоты и порядка» было ликвидировано две несанкционированные свалки.

«Мы, студенты, гордимся тем, что можем внести свой вклад в улучшение окружающей среды. Надеюсь, что наша активность вдохновит и других на поддержку подобных инициатив. С момента начала экоакции в Астане мы принимаем участие и выезжаем на уборку», — сказал студент столичного колледжа Алиман Нурисламов.

экология