В Свердловской ГИБДД предупредили об ухудшении погоды в северной части региона

Обильный снегопад осложняет видимость и дорожную ситуацию на трассах. Сейчас в районе Краснотурьинска, Нижней Туры, Новой Ляли, Североуральска и Серова наблюдаются снежные осадки. После снегопада в Лесном в настоящее время идет дождь. В ГИБДД призвали водителей быть бдительными. Экипажи ДПС заняты патрулированием маршрутов и вопросами, связанными с приведением дорог в надлежащее состояние.