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В Свердловской ГИБДД предупредили об ухудшении погоды в северной части региона

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 8 мая, УралПолит.Ru. Региональная госавтоинспекция предупредила автомобилистов об ухудшении погодных условий в северной части области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Сейчас в Ричмонде: +21° 0 м/с 88% 751 мм рт. ст. +20°

Обильный снегопад осложняет видимость и дорожную ситуацию на трассах. Сейчас в районе Краснотурьинска, Нижней Туры, Новой Ляли, Североуральска и Серова наблюдаются снежные осадки. После снегопада в Лесном в настоящее время идет дождь. В ГИБДД призвали водителей быть бдительными. Экипажи ДПС заняты патрулированием маршрутов и вопросами, связанными с приведением дорог в надлежащее состояние.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области ущерб от снегопадов составил порядка 50 млн рублей. Всего энергетики выявили более двух тысяч упавших на электросетевые объекты деревьев и почти 300 обрывов проводов.