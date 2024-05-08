В Свердловской ГИБДД предупредили об ухудшении погоды в северной части региона

Обильный снегопад осложняет видимость и дорожную ситуацию на трассах. Сейчас в районе Краснотурьинска, Нижней Туры, Новой Ляли, Североуральска и Серова наблюдаются снежные осадки. После снегопада в Лесном в настоящее время идет дождь. В ГИБДД призвали водителей быть бдительными. Экипажи ДПС заняты патрулированием маршрутов и вопросами, связанными с приведением дорог в надлежащее состояние.
Ранее сообщалось, что в Свердловской области ущерб от снегопадов составил порядка 50 млн рублей. Всего энергетики выявили более двух тысяч упавших на электросетевые объекты деревьев и почти 300 обрывов проводов.