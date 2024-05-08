Свидетели Победы. На Кубани 9 мая отпразднуют 366 участников ВОВ

По словам Евгения Шендрика, одним из ярких примеров активного участия в воспитании молодого поколения является жизнь ветерана Великой Отечественной войны из Сочи Павла Павловича Сюткина. Сейчас ему уже 101 год, но даже в столь почтенном возрасте он сохраняет бодрость духа и продолжает встречаться со школьниками, общаться с ними. Его воспоминаний хватит не на одну книгу. Павел Павлович служил танкистом и за свой героизм был представлен к званию Героя Советского союза, однако тогда так и не получил награду. Когда в двухтысячных годах эта история стала достоянием общественности, власти Кубани направили запрос в Москву и после этого ветерану вручили звезду Героя Российской Федерации.