Свидетели Победы. На Кубани 9 мая отпразднуют 366 участников ВОВ

Особое внимание в эти дни уделяется нашим ветеранам, многим из которых почти сто лет. О том, сколько их осталось в Краснодарском крае, какие меры поддержки им оказывают и как кубанцы чтят память защитников Отечества рассказывает «АиФ-Юг».
Бессмертные герои.
По данным общественной организации ветеранов Краснодарского края, сейчас в нашем регионе насчитывается 5852 участника Великой Отечественной войны и приравненных к ним граждан, включая жителей блокадного Ленинграда, узников концлагерей и других. Из них тех, кто непосредственно сражался на разных фронтах с немецко-фашистскими захватчиками и их союзниками осталось всего 366 человек. Государство и общество делают все возможное для того, чтобы все эти люди были окружены заботой и вниманием.
Как рассказал «АиФ-Юг» председатель краевого совета ветеранов, депутат ЗСК Евгений Шендрик, сейчас на Кубани все непосредственные участники Великой Отечественной войны обеспечены жильем. Эта проблема решается в заявительном порядке и за последние полтора года новых обращений от таких ветеранов не поступало. В процессе находятся только вопросы по обеспечению жильем одной жительницы блокадного Ленинграда и вдовы умершего участника войны. В целом такие свидетели Победы получают все необходимые меры государственной поддержки, включая выплаты и льготы. Но большое значение имеет не только материальная поддержка.
Чтобы помнили.
«Самое главное сейчас — это внимание к ветеранам, которые являются для всех нас примером любви к Родине, — говорит Евгений Шендрик. — Мы должны беречь как зеницу ока память об ушедших и прислушиваться к наставлениям живущих сейчас ветеранов, которые сделали все возможное для достижения великой Победы. Сейчас ее наследниками являются ребята, которые участвуют в специальной военной операции. Пока существует такая преемственность поколений, мы будем непобедимы».
По словам Евгения Шендрика, одним из ярких примеров активного участия в воспитании молодого поколения является жизнь ветерана Великой Отечественной войны из Сочи Павла Павловича Сюткина. Сейчас ему уже 101 год, но даже в столь почтенном возрасте он сохраняет бодрость духа и продолжает встречаться со школьниками, общаться с ними. Его воспоминаний хватит не на одну книгу. Павел Павлович служил танкистом и за свой героизм был представлен к званию Героя Советского союза, однако тогда так и не получил награду. Когда в двухтысячных годах эта история стала достоянием общественности, власти Кубани направили запрос в Москву и после этого ветерану вручили звезду Героя Российской Федерации.
Пример патриотизма.
В начале мая свой 100-летний юбилей отметила ветеран войны Мария Григорьевна Пинчук, которая сейчас живет в Динском районе. Ее вклад в разгром нацизма отмечен медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов», «За оборону Кавказа» и другими наградами.
Добровольцем восемнадцатилетняя Мария Григорьевна ушла на фронт из Тихорецка. Служила зенитчицей в войсках противовоздушной обороны. Фронтовыми дорогами вместе с сослуживцами дошла до Польши, где и встретила победный май. После войны вернулась на Кубань. Долгое время работала пекарем на хлебозаводе в Динском районе. Сегодня рядом с Марией Григорьевной внучка и правнук. Они окружают ее теплом и заботой.
Лично поздравить Марию Григорьевну с юбилеем пришли глава Динского сельского поселения Владимир Иванченко и работники местной прокуратуры. Гости вручили женщине подарки и устроили для нее небольшой концерт. Как рассказала внучка ветерана Ольга Криницкая, несмотря на плохое здоровье в тот день ее бабушка чувствовала себя лучше обычного и была очень рада поздравлениям. А на этой неделе ее обязательно придут поздравить с Днем Победы — сейчас по всему краю проходят концерты для ветеранов с личными парадами возле их домов.